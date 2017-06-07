Американец потребовал ДНК-тест из-за родства с саудовским принцем

Житель Нью-Йорка обратился в Верховный суд с просьбой разрешить ему провести экспертизу ДНК. С ее помощью он планирует доказать родство с покойным принцем Саудовской Аравии Султаном ибн Абд аль-Азизом. Об этом сообщает NY Daily News.

В заявлении американца говорится, что его мама — уроженка Сирии Ханаа Фаек — в 1982 году вышла замуж за саудовского принца. Через два года у них родился сын, а позже супруги развелись и Ханаа вернулась на родину.

Спустя 33 года парень заявил, что является одним из многочисленных сыновей Султана ибн Абд аль-Азиза. И чтобы доказать свое родство с принцем, ему необходимо пройти ДНК-тест. Результаты экспертизы он хочет направить в ливийский суд, где попытается отстоять свою правоту.

Султан ибн Абд аль-Азиз Аль Сауд — пятый сын родоначальника саудовской королевской фамилии, короля Абдул-Азиза. С 2005 года занимал пост первого премьер-министра. Известно, что у него было 32 ребенка от нескольких жен. Умер в 2011 году.