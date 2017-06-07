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МИД Германии: «Трамп разжигает конфликт на Ближнем Востоке»

 

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, который может перерасти в новый виток гонки вооружений. Это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью изданию Handelsblatt.

Недавнее подписание Соединенными Штатами и Саудовской Аравией контрактов на поставку вооружения для и без того сотрясаемого кризисами региона, по мнению министра, грозит обернуться полной катастрофой.

Глава германского МИД раскритиковал Соединенные Штаты за, как он выразился, «трампизацию» региона и добавил, что эта политика является совершенно неправильной.

Одновременно с этим Габриэль выразил обеспокоенность в связи с обострением отношений между странами-соседями. Напомним, ранее несколько стран арабского мира и присоединившиеся к ним Маврикий и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

«Глубокий спор между соседями — на самом деле, последняя вещь, которая нам нужна», — подчеркнул Габриэль.

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