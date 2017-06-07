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Туркменбаши отменяет социальные льготы для населения

 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает действующую систему социальных льгот для жителей республики неэффективной и предлагает ее отменить, сообщает Интерфакс.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, с таким заявлением президент выступил накануне на заседании правительства.

"Очевидным является тот факт, что система льгот в настоящее время стала полностью неэффективной, о чем мы уже неоднократно говорили. Поэтому, Ходжамаммедов (вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов – ред.), поручаю вам в ближайшее время подготовить свои предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем, а только тем, кто действительно нуждается в социальной помощи", - цитирует агентство главу государства.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 году в стране льготы для граждан, в соответствии с которыми они начали бесплатно получать воду, газ и электричество.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подверг критике ряд ведущих чиновников, ответственных за экономику и финансы. Так, министру финансов Мухаммедкули Мухаммедову объявлен строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений. Аналогичный выговор объявлен и министру экономики и развития Батыру Базарову.

Президент Туркменистана также объявил выговор председателю Главной государственной налоговой службы Сапарберды Гундогдыеву за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки. Выразив недовольство уровнем организации работы учреждений финансово-экономического и банковского сектора, Бердымухамедов объявил выговор и вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову.

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