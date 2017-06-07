Симпатизирующим Катару жителям ОАЭ грозит тюрьма

Власти ОАЭ намерены наказывать всех, кто выражает солидарность с политикой Катара, и приговаривать их к тюремному заключению сроком до 15 лет. Об этом сообщила газета Gulf News со ссылкой на генпрокурора страны, передает ТАСС.

«Строгие и решительные действия будут предприняты в отношении тех, кто выражает солидарность или необъективно относится к Катару, а также в отношении тех, кто выступает против позиции ОАЭ, будь то в социальных сетях или в другой любой письменной, визуальной или устной форме», — цитирует издание генерального прокурора ОАЭ Хамада Саифа аш-Шамси.

Кроме тюремного срока, нарушителям грозит штраф в размере 500 тыс. дирхамов (около $135 тыс.).

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.