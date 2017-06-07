Удар США по проправительственным силам в Сирии обсудят на заседании Совбеза ООН по инициативе России. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, передает «Россия 24».

Клинцевич также заявил, что удар, нанесенный коалицией во главе с США, это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это, по его словам, акт агрессии.

«Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — сказал российский сенатор.

По его словам, этот удар не был ошибкой. Клинцевич сказал, что это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил.