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Kapital Bank открыл новое отделение Локбатан

 

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл новое отделение Локбатан, расположенное по адресу: Баку, поселок Локбатан, торговый центр Бина. Новое отделение обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания. Филиал будет обслуживать клиентов в будние дни с 09:00 до 17:00, а в будущем также по выходным.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, — это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новое отделение предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новые филиалы Браво и Наримановский карточный центр, отделение Бузовна и Демирйол, а также обновил офис филиалов Ази Асланов, Губадлы и Гейчай.

Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году согласно новой концепции планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и шести отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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