В Минске посла Литвы вызвали на ковер

Посол Литвы в Белоруссии был вызван в белорусский МИД в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в телевизионном интервью, сообщает Интерфакс.

«6 июня в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Беларуси был вызван посол Литвы. В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства», — проинформировали в пресс-службе МИД Белоруссии.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, «особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры», является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона».

«Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей», — отметили в МИД.

При этом, заметили там, «очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским Договором о добрососедстве и сотрудничестве, подписанным и действующим уже более 20 лет».

«Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре — добрососедство, ведь соседей, как известно, не выбирают, их дает Бог», — резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью назвала главной угрозой для стран Балтии и Польши наличие агрессивной России и союзной с ней Белоруссии на востоке.

«Само соседство с Россией и Беларусью — угроза... Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — заявила литовский президент.