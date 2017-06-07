В Италии создали винный город-музей

В итальянской области Тоскана открылся город-музей World Wine Town, полностью посвященный винам. Об этом сообщается на сайте проекта.

Церемония открытия состоялась в воскресенье, 4 июня. В течение первых двух дней работы винный «город» посетили более двух тысяч человек. Данный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположен в городе Кастаньето Кардуччи в провинции Ливорно.

Он включает в себя мультимедийный музей. Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков (1000 год до нашей эры), живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней. Дизайн музея разработал Данте Ферретти — итальянский художник-постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар».