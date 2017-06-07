ИГИЛ взяла ответственность за атаку на Иран

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаки в мавзолее и парламенте в Тегеране. Об этом сообщает агентство Fars.

В результате стрельбы в парламенте Ирана и в мавзолее на юге Тегерана пострадали 13 человек — восемь при нападении на здание парламента, пять — в мавзолее, сообщает агентство Mehr.

По информации иранских СМИ, стрельба в парламенте и мавзолее началась одновременно. На здание парламента напали несколько человек, они были вооружены автоматами Калашникова. По информации Press TV, стрельбу в парламенте открыли четыре человека. Они стреляли по сотрудникам охраны. Как пишет Tasnim, один из охранников погиб.

Также Tasnim пишет, что в мавзолее имама Хомейни в Тегеране нападавший подорвал себя. Агентство Mehr публикует в твиттере первые фотографии с места взрыва в мавзолее.