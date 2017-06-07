Подписаться на уведомления
 

Путин: «Я бы не пошел в один душ с геем»

 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. Такой вопрос ему задал режиссер Оливер Стоун в интервью для своего документального фильма, посвященного Путину. С записями ознакомился Bloomberg.

На вопрос режиссера Путин ответил, что не стал бы «провоцировать» гея и не пошел бы с ним в один душ.

В беседе с Путиным Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил президента, не видит ли он в этом законе признаков дискриминации. Путин ответил, что геев никто не притесняет.

После этого Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на подводной лодке, ему пришлось идти в одну душевую с геем. В ответ на вопрос Путин засмеялся и сказал: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», — подчеркнул президент.

Интервью Стоуну Путин дал в рамках подготовки режиссером документального фильма, посвященного президенту России. Его премьера пройдет на телеканале Showtime. Фильм разделен на четыре части длительностью по два часа. Их покажут с 12 по 15 июня.

4547 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Ясамале горит общежитие беженцев фото
Германия разместит ВВС в Иордании
Российские войска приведены в боевую готовность. В Грузии обеспокоены…
На Западе оценили азербайджанские налоги и бухгалтерию эксклюзив
Ветераны Карабаха в России готовы на войну с Арменией эксклюзив
Иранская разведка предотвратила еще одну атаку в Тегеране
Литва берет на себя защиту Азербайджана в НАТО и ЕС эксклюзив
Конгрессмен готовит импичмент Трампу
Путин вновь заговорил о Западе. К чему бы это? наша аналитика
Акция протеста на автомобильном рынке в Баку
В Китае изъяли чемоданы, сделанные из кокаина
Гиперзвуковой беспилотник испытают в США
Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Насир Сераджи: «Пощады напавшим на Иран не будет» Эксклюзив
Саргсян готовится передать президентское кресло Арутюняну Армянские СМИ
В «катарском кризисе» заподозрили Россию
Братья из Губы шокировали всю Америку видео
В Баку будет до 29 градусов тепла
В Сан-Марино разгорается банковский кризис
Путин: «Я бы не пошел в один душ с геем»
ИГИЛ взяло ответственность за атаку на Иран
Глава МВД Ирана проводит экстренное заседание
В Италии создали винный город-музей
Новые взрывы в Тегеране обновляется 13:03; фото; видео
В Минске посла Литвы вызвали на ковер
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться