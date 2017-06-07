Путин: «Я бы не пошел в один душ с геем»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. Такой вопрос ему задал режиссер Оливер Стоун в интервью для своего документального фильма, посвященного Путину. С записями ознакомился Bloomberg.

На вопрос режиссера Путин ответил, что не стал бы «провоцировать» гея и не пошел бы с ним в один душ.

В беседе с Путиным Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил президента, не видит ли он в этом законе признаков дискриминации. Путин ответил, что геев никто не притесняет.

После этого Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на подводной лодке, ему пришлось идти в одну душевую с геем. В ответ на вопрос Путин засмеялся и сказал: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», — подчеркнул президент.

Интервью Стоуну Путин дал в рамках подготовки режиссером документального фильма, посвященного президенту России. Его премьера пройдет на телеканале Showtime. Фильм разделен на четыре части длительностью по два часа. Их покажут с 12 по 15 июня.