В Сан-Марино разгорается банковский кризис

Банковский кризис, накрывающий Сан-Марино, может полностью подорвать экономику крошечного государства: объемы проблемных кредитов в республике намного меньше, чем в других европейских странах, но они уже достигли 113% ее ВВП.

По данным источника Times of Malta, Центробанк Сан-Марино планирует вливания ликвидности в банки города-государства, что может стать первым шагом на пути к их полной реструктуризации, сообщает Интерфакс.

Совокупный объем проблемных кредитов всех шести банков Сан-Марино составляет 1,8 млрд евро. Банковская система анклава в центральной Италии, где проживают всего 34 тыс. человек, — наследие тех времен, когда он был налоговым убежищем для состоятельных иностранцев.

По оценкам ЦБ, шести банкам требуется докапитализация на сумму около 260 млн евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП страны, указывают источники.

Как и Италия, Сан-Марино еще не до конца восстановилось после глубокой рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом, в ходе которого властям республики пришлось спасать банки от краха.

На этот раз правительство предпочтет создать отдельный банк для всех проблемных активов, которые связаны с резидентами Сан-Марино — это примерно половина общего объема проблемной задолженности, заявил в интервью Reuters министр финансов Сан-Марино Симоне Челли. Он не уточнил, откуда возьмутся средства для восстановления ликвидности банков.

Между тем информированные источники утверждают, что ЦБ Сан-Марино намеревается привлечь от 100 млн до 150 млн евро в июне, которые будут направлены на стабилизацию ситуации в банковской отрасли. Одновременно власти продолжат поиск долгосрочного решения проблемной задолженности.