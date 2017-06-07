В Баку будет до 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью ожидается на уровне 65-75%, днем 40-50%.
В районах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами сильные, град. Утром в некоторых местах туман. Усиливающийся западный ветер.