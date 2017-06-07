В «катарском кризисе» заподозрили Россию

Соединенные Штаты подозревают, что взлом компьютерных систем агентства новостей в Катаре, спровоцировавший скандал в регионе, был совершен русскими хакерами.

Как сообщил американский телеканал CNN, официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками. При этом никаких подтверждений этому не приводится.

Ранее власти Катара сообщили о взломе неизвестной организацией сайта катарского новостного агентства QNA, в результате которого было обнародовано приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани заявление. В документе говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран региона, в том числе Ирана и Израиля, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после публикации текста ряд стран разорвал отношения с Катаром.

Информагентство QNA – единственное в Катаре СМИ, через которое размещается имеющая отношение к властям эмирата официальная информация. Вернуть контроль над страницей агентства в Сети удалось лишь через четыре часа после ее взлома, а попытки взломать страницы и микроблоги информагентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня. Федеральное бюро расследований США (ФБР) уже оказывает Катару помощь в расследовании кибератаки, передает РИА Новости.

Как сообщалось, после разразившегося скандала власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским СМИ в Сети, в том числе к спутниковому телеканалу «Аль-Джазира». В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.