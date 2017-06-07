Президент Армении Серж Саргсян рассматривает вариант передачи президентского кресла в 2018 году председателю Конституционного суда РА Гагику Арутюняну. Как пишет газета «Жаманак», последний оказал неоценимую услугу Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну в 2004 и 2008 годах.

Таким образом, в следующем году, когда Гагику Арутюняну исполнится 70 лет и он должен будет оставить должность председателя Конституционного суда, Серж Саргсян предложит ему занять президентское кресло.

«По всей видимости, Гагик Арутюнян — единственный, кого Национальное собрание без проблем изберет на этот пост», — пишет издание.