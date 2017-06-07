«Никакой пощады тем, кто совершил этот теракт, и тем, кто за ними стоит, не будет. Иран на протяжении нескольких лет борется с терроризмом, и мы призываем все страны сплотиться против этого зла». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил представитель Генпрокуратуры Ирана Насир Сераджи.

«Еще в 1980-х годах США и некоторые западные страны поддержали террористов из группировки «Муджехеддин», но мы добили их. С помощью Аллаха мы покончим с терроризмом не только в Иране, но и в регионе. И в борьбе с этой угрозой мы будем теснее взаимодействовать со своими соседями — Азербайджаном, Турцией, другими странами», — сказал он.