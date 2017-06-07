Подписаться на уведомления
 

Пенсионной системе США предсказали скорый крах

 

Крах пенсионной системы США произойдет в скором времени. Об этом заявил американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в интервью Rambler News Service.

«Он может прийти откуда угодно, из любой точки мира. Это может быть окончательный крах греческой экономики, это могут быть пенсионные программы в США, получатели которых не могут платить по своим счетам. Фактически выплаты не прекращаются, но технически деньги в фондах кончаются, и вы увидите, что у ведущих пенсионных фондов в США начнутся проблемы», — сказал инвестор.

По его словам, финансовая сфера — очевидный кандидат на роль источника неожиданных проблем по всему миру. «Я вижу, что большая часть пенсионных программ в США находится в серьезной опасности», — приводит агентство его слова.

410 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Ясамале горит общежитие беженцев фото
Германия разместит ВВС в Иордании
Российские войска приведены в боевую готовность. В Грузии обеспокоены…
На Западе оценили азербайджанские налоги и бухгалтерию эксклюзив
Ветераны Карабаха в России готовы на войну с Арменией эксклюзив
Иранская разведка предотвратила еще одну атаку в Тегеране
Литва берет на себя защиту Азербайджана в НАТО и ЕС эксклюзив
Конгрессмен готовит импичмент Трампу
Путин вновь заговорил о Западе. К чему бы это? наша аналитика
Акция протеста на автомобильном рынке в Баку
В Китае изъяли чемоданы, сделанные из кокаина
Гиперзвуковой беспилотник испытают в США
Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Насир Сераджи: «Пощады напавшим на Иран не будет» Эксклюзив
Саргсян готовится передать президентское кресло Арутюняну Армянские СМИ
В «катарском кризисе» заподозрили Россию
Братья из Губы шокировали всю Америку видео
В Баку будет до 29 градусов тепла
В Сан-Марино разгорается банковский кризис
Путин: «Я бы не пошел в один душ с геем»
ИГИЛ взяло ответственность за атаку на Иран
Глава МВД Ирана проводит экстренное заседание
В Италии создали винный город-музей
Новые взрывы в Тегеране обновляется 13:03; фото; видео
В Минске посла Литвы вызвали на ковер
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться