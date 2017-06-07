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Гиперзвуковой беспилотник испытают в США

 

США приступают к испытаниям систем гиперзвукового беспилотника, сообщает портал Aviation Week.

Разработкой и тестированием технологий для гиперзвукового беспилотника занимается научно-исследовательское подразделение Skunk Works, входящее в состав американской компании Lockheed Martin.

Согласно информации, Skunk Works уже разработали и протестировали ряд ключевых систем для гиперзвукового беспилотника, таких как комбинированная силовая установка, позволяющая выполнять полеты на скорости примерно 7,5 тысячи километров в час.

Технических подробностей относительно SR-72 в Lockheed Martin не раскрывают, однако известно, что по своим размерам БПЛА будет сопоставим с самолетом F-22 Raptor.

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