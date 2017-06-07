Конгрессмен готовит импичмент Трампу

Демократ Палаты представителей США Эл Грин готовит официальную попытку импичмента президенту Дональду Трампу, передает The Hill.

Сообщается, что он готовит письменную заявку с предложением импичмента, что станет первым официальным шагом к началу этого процесса.

Вместе с тем отмечается, что у заявки Грина мало шансов на поддержку в Палате представителей, которая контролируется республиканцами. Тем не менее, подчеркивает издание, такой первый шаг Грина только подчеркивает возрастающую тревогу у многих демократов в отношении президента.

Критика Грина в основном сосредоточена на увольнении Трампом Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который вел расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года в США.