На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано более 300 соглашений и меморандумов на сумму около двух триллионов рублей. Форум завершился в минувшие выходные, но проблемы, поднятые в ходе дебатов форума еще долго будут занимать внимание публики как в России, так и за рубежом, полагают эксперты. Haqqin.az обращает внимание на состав приглашенных участников-важный показатель того, с какими государствами Россия намерена выстраивать долгосрочные планы, а также на новые нюансы в обращении российского президента к Западу.

Индия рядом, а где же Китай?

Главным иностранным партнером ПМЭФ-2017 выглядит Индия, которой посвящены две сессии. Ее премьер Нарендра Моди сидел рядом с Путиным, а потом выступал вместе с ним на пленарной сессии. В этом проявилось признание того, что Индия под руководством Моди превращается в мощную экономическую державу. Сейчас это самая быстроразвивающаяся из крупных экономик мира, темпы роста ее превышают 7 процентов, то есть обгоняют прежнего рекордсмена по этой части — Китай.

Индия интересна Москве, и как импортер российского вооружения, включая подводные лодки и современные истребители, и как страна, заинтересованная с помощью России в строительстве целой серии атомных электростанций, и как партнер в ряде важных сельскохозяйственных сферах. Ее руководству Кремль признателен за то, что Дели не поддержала антироссийские экономические санкции.

А что Китай, главный российский экономический партнер на востоке? Внимательная газета "Коммерсантъ" отметила, что его представляли на форуме всего 40 человек, причем среди них не было знаковых для китайского бизнеса фигур. После присоединения Крыма и начала экономических санкций на каждом ПМЭФ по крайней мере одна сессия была посвящена Китаю. В 2014-м вице-председатель КНР Ли Юаньчао открывал форум вместе с президентом Путиным. В этом же году Китаю не было посвящено ни одной сессии, на других сессиях его представляли всего 13 человек. И даже глава Российско-китайского делового совета, близкий друг президента Геннадий Тимченко выступил на круглом столе Россия-Франция.

И все это происходит, отмечают российские эксперты, в период, когда китайские олигархи и менеджеры госкомпаний, вложившие в прошлом году за рубежом $170 млрд, рыщут по международным и региональным форумам в поисках инвестпроектов. И добавим к этому – подобное происходит после грандиозного международного форума "Один пояс, один путь", посвященный китайскому проекту "Экономический пояс Шелкового пути", который прошел в середине мая в Пекине с участие лидеров 29 государств, в том числе России.

Низкое представительство Китая на ПМЭФ лишь подогрело сомнения российских экспертов о том, что у России есть место на Шелковом пути. Ведь основные рынки для Китая - это Евросоюз (объем торговли около 550 миллиардов евро в год), США и Юго-Восточная Азия. А предполагаемый транзит китайских товаров через Россию и Казахстан, о котором много говорилось в Пекине, составляет лишь 1.6 торгового потока между Китаем и Европой. И по этой причине пресловутый "восточный поворот" России, о котором вновь твердят в Москве несмотря на все многолетние попытки договориться с Китаем о цене на российский газ остается большей частью иллюзией. Конечно, идея о возможном сотрудничестве Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом имеет немалый пропагандистский эффект, как и все проекты сотрудничества России и Китая. Однако реальных оснований для его воплощения у него, увы, пока немного.

А теперь посмотрим на представительство США в Санкт-Петербурге. Почти пятая часть всех участников (250 из 1200) приехали из США. Среди участников бизнес-диалога "Россия-США" - первые лица Boeing, Philip Morris и других гигантов. Из Германии и Франции- больше 100 делегатов на каждую. Даже эти скупые цифры говорят о том, какие зарубежные страны интересуют инвестиции в России. Оказывается именно Запад тянется к России, несмотря на жесткий санкционный режим, который в ближайшее время никто ни в США, ни в ЕС отменять не собирается.

"Придурок, ничего сделать не может"

Однако не меньше, чем эти экономические выкладки важны прозвучавшие на форуме политические декларации российского президента Владимира Путина. Речь идет и о его выступлении на открытии форума, и о серии интервью и высказываниях на них, порой весьма острых. Особый резонанс в мире вызвало одно из них - громкое интервью с ведущей американского телеканала NBC Меган Келли, которая недавно открыла свое новое шоу "Night with Megan Relly" и Путин на нем стал первым иностранным гостем.

До интервью, на пленарной дискуссии, где модератором также была Келли, Путину в очередной раз пришлось доказывать, что российское руководство совершенно непричастно к каким-либо хакерским атакам России против избирательных центров США. Выдержки из ответов Путина есть смысл процитировать как пример ораторского искусства российского президента, которое вкупе с полемическим задором производит сильное впечатление.

Говоря о неких доказательствах причастности российских хакеров к взлому американских серверов по время избирательной кампании, которые, по словам Келли, предоставили все без исключения разведывательные службы США Путин сказал: "Это не доказательства - это попытки переложить с больной головы на здоровую". Президент в очередной раз похвалил избирательную кампанию Трампа, которая, по его мнению, была более эффективна, чем кампания Хиллари Клинтон.

"Я и сам иногда думал: перебирает мужик", - сказал Путин под смех присутствующих в зале, пояснив, что Трампу удалось "достучаться" до избирателей. "А другая команда просчиталась! - добавил он. - Признать эту ошибку им не хочется. Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские". И дальше следует совершенно фантастический пассаж.

"Это мне вообще антисемитизм напоминает - во всем евреи виноваты, - промолвил Путин. - Понимаете, сам придурок, ничего сделать не может - евреи виноваты".

"Патриотические" хакеры и "женщины с низкой ответственностью"

До этого столь же блестящим было и сравнение в интервью с руководителями информагенств мира российских хакеров с художниками. «Хакеры - это же люди свободные, как художники: настроение хорошее, встали с утра и рисуют. Так и хакеры, если проснулись и прочитали, что что-то происходит в межгосударственных отношениях и если настроены патриотично, то начинают вносить свою лепту», — сказал глава государства.

В интервью с Меган Келли разговор шел и о предполагаемых контактах Путина с Трампом. Интервьюируемый назвал "чушью" утверждения о том, что Россия якобы располагает некими компрометирующими данными о президенте США. А, отвечая на вопрос о личных контактах с Трампом, Путин был заметно разражен.

"Откуда у нас может быть такая информация? - спросил он. - У нас с ним были особенные отношения? У нас с ним никаких отношений. Да было время, когда он приезжал в Москву. Но вы знаете: я с ним не встречался. К нам много американцев приезжает».

Путин в самом деле не встречался с Трампом. В 2013 году во время организации конкурса "Мисс Вселенная", когда Трамп приехал в Россию, он лишь передал ему памятный подарок. Напомню, что до этого некоторые американские СМИ сообщили, что российские спецслужбы получили во время присутствия Трампа на конкурсе нарыли на него некий компромат сексуального характера. Речь шла о том, что американский олигарх встречался с проститутками в московском отеле. С женщинами "низкой социальной ответственности", как определил их, отвечая ранее на тот же вопрос Путин.

Американцы сами виноваты - вмешиваются повсюду в мире

Отрицая обвинения в хакерстве и сборе компромата на будущего президента США, Путин в свойственной ему манере перешел в нападение. США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обвиняют в подобном Россию, хотя на деле для Москвы такой шаг не имеет смысла, заявил он в интервью Келли. По его словам, "куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы".

Прозвучала это в традиционном российском духе. Сами мол, дураки. То есть, конечно, "придурки".

Что же остается в сухом остатке после экономического форума в Санкт-Петербурге, если говорить о политике? Российское руководство вновь подтвердило свое жесткую линию в отношениях с Западом. Путин особый акцент сделал на "хлещущую через край русофобию". Однако, судя по всему, его доводы не слишком убедили западных гостей, прежде всего из информационных структур, которые самым внимательным образом отслеживают происходящие в мире процессы. Лично мне представляется, что у них логика заметно отличается от логики российского президента в той же степени, как различны и наши политические культуры. Например, руководители информагантсв вряд ли согласились с тем, что Россия не причиняет никому никакого беспокойства в мире, как их уверял Путин, с тем, что Россия на нарушала никаких международных сообщений ни во время присоединения Крыма, ни в ходе конфликта в Донбассе.

Уточненная доктрина Брежнева?

Российский президент лишь развивает, только на более высоком интеллектуальном и ораторском уровне то, что он утверждал уже многие годы - "Запад противодействует возрождению России как великой державы". Сильную Россию, кроме ее немногочисленных союзников никто в мире не хочет видеть, считает он. И поэтому Россия, говорит президент будет отстаивать право считать бывшие советские республики сферой своих жизненно важных интересов и свое право (хотя прямо об этом, конечно не говорится) использовать силу по периметру наших границ в случае необходимости. А нашим потенциальным западным партнерам, убежден Путин, нужно признать нас равными с ними, начать уважать наш возросший геополитический статус, признать право отстаивать наши глобальные и региональные амбиции.

Но одновременно Путин предложил на ПМЭФ и более мягкую формулу противостояния. Россия, уверяет ее президент, будет комфортным партнером для всех, если западные страны откажутся от критики ее руководства и снимут санкции.

Но в более концептуальном плане, как считает российский эксперт по внешней политике Владимир Фролов в статье в независимом российском издании Republic, Путин представляет модифицированную "доктрину Брежнева". Речь идет о фиксировании границ контроля, не только географических, но и идеологических, разное понимание и отношение к правам человека и свободам личности, утверждения принципа невмешательства во внутренние дела. К этому следует добавить и постоянно посылаемые Кремлем сигналы западным правительствам о том, что тем следует категорически устранить какие бы то ни было намеки на то, что они хотели бы видеть других лидеров в Москве.

В рамках формулы "мягкого политического противостояния-взаимовыгодного экономического сотрудничества" Путин в Питере вновь выразил надежду, что ему с Трампом удастся улучшить отношения, хотя большой уверенности в этом у него и нет.

Эту надежду может подтвердить или опровергнуть лишь личная встреча Путина и Трампа в июле в немецком Гамбурге на саммите "Двадцадки". А пока нынешнее состояние отношений определяется лишь словесными изысками Владимира Путина, а нынешний форум в Санкт-Петербурге запомнится лишь "придурками" и фразой о свободном творческом духе российских хакеров.