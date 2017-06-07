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Литва берет на себя защиту Азербайджана в НАТО и ЕС эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

Советник спикера парламента Литвы по международным вопросам Кястутис Кудзманас не сомневается, что Баку - надежный и важный партнер Вильнюса.

«Литовское руководство неоднократно на встречах с официальными представителями Баку отмечало, что наша страна готова выступать как защитник Азербайджана в Евросоюзе и НАТО. Наши отношения можно охарактеризовать как разносторонние, и сферы нашего сотрудничества очень быстро расширяются. Между нами налажено политическое, культурное, экономическое сотрудничество. В последние годы значительно усилились контакты между бизнес-организациями, предпринимателями. Азербайджанцы стали чаще отдыхать и лечиться в литовских санаториях.

Кястутис Кудзманас с президентом Литвы

На политическом уровне за последние годы был интенсивный обмен делегациями, создана межправкомиссия, которая заметно повлияла на развитие двусторонних отношений. В рамках ее деятельности были определены конкретные задачи для совместной работы различных ведомств двух стран.

Даже в таких крупных проектах, как твининговые программы политики Восточного соседства ЕС, Азербайджан в двух случаях в качестве партнера выбрал Литву», - Кудзманас.

Кстати, литовский политик отнюдь не считает, что программа «Восточное парнерство» скатилась в кризис. Кудзманас, напротив, отмечает успешное развитие проектов программы.

«Вот очень хорошие примеры: отмена визового режима для Украины и Грузии, поддержка политического и энергетического диалога с Азербайджаном. Так что рано еще хоронить эту программу, как хотели бы ее недоброжелатели. Но каждая страна выбирает свой путь, а Европа предлагает советы и решения по многим вопросам», -  отметил он.

Перспективным считает литовский политик и обсуждение в Брюсселе вопроса безвизового режима для Азербайджана.

«У ЕС для каждой страны свои критерии для предоставления безвизового режима. Насколько мне известно, что Баку и Брюссель согласовывают сейчас именно эти критерии. Однако вижу в этом направлении и плодотворный диалог между Азербайджаном и ЕС, и позитивные шаги вашей страны», - сказал Кудзманас.

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