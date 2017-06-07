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Иранская разведка предотвратила еще одну атаку в Тегеране

 

Министерство разведки Ирана предотвратило еще одну террористическую атаку в Тегеране, сообщила в среду межарабская газета "Ашарк Аль-Авсат".

Согласно некоторым данным, террористы, готовившие эту атаку, были арестованы.

Как отмечает агентство FARC, спецслужбы признали нападения на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни терактами. Власти также рекомендовали гражданам избегать пользования общественным транспортом в Тегеране.

В среду 7 июня одна группа злоумышленников атаковала здание парламента, другая - находящийся в 20 км от него мавзолей. По предварительной информации, четыре злоумышленника открыли огонь в здании парламента. Сообщалось о семи погибших и 25 раненых.

Затем появились сообщения о том, что террорист-смертник подорвал себя в здании.

По некоторым данным, в здании парламента находятся заложники, идет операция по их освобождению.

Что касается атаки на мавзолей аятоллы Хомейни, то сообщалось что четыре злоумышленника, включая смертницу, которой удалось подорвать себя, ранили четырех человек и, предположительно, убили охранника.

Агентство "Мехр" уточняет, что спецслужбы застрелили одного из нападавших, а еще один якобы совершил самоубийство.

Иранские СМИ приводят противоречивые данные о числе погибших и о количестве нападавших в обоих инцидентах.

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