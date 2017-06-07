Ветераны Карабаха, живущие в России, намерены создать благотворительный Фонд участников карабахской войны. Об этом Московскому бюро haqqin.az заявил один из активистов, ветеран карабахской войны Рафик Алиев. «Такая идея есть, мы над ней работаем. Наше начинание встречают с восторгом, обещают помощь, однако дальше слов дело не идет», - рассказал Алиев.

«Складывается впечатление, что кроме нас, участников карабахской войны, никому это не надо. С ветеранами, которых судьба разбросала по разным странам я в основном, общаюсь через социальные сети. Мы по возможности стараемся оказывать друг другу помощь и поддержку. Хочу подчеркнуть, что эти ребята прошли через сложнейшие испытания и лишения, смотрели смерти в лицо, получали увечья, теряли близких друзей… Поэтому они очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг, болезненно воспринимают несправедливость, неуважение и черствость людей», - рассказывает собеседник.

По словам Алиева, идея фонда в том, что он реально представлял интересы ветеранов и давал возможность оказывать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. «Фонд должен стать островком надежды для ветеранов карабахской войны, чтобы мы могли заявить о себе, собрать вокруг себя единомышленников, всех, кто будет разделять наши принципы, задачи и цели».

«Я горжусь национальной армией Азербайджана, ее офицерами, большинство из которых выпускники военного лицея имени Джамшида Нахичеванского, основанного еще в 1971 году по инициативе тогда первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдара Алиева. Выпускники военного лицея имени Джамшида Нахичеванского в период карабахской войны доказали свое мастерство и профессионализм. Горжусь, что тоже являюсь выпускником этого военного лицея», - говорит Рафиг Алиев.

Как бывший кадровый военный, ветеран убежден на все 100%, что азербайджанская армия на сегодняшний день готова выполнить поставленную задачу и освободить оккупированные территории.

«В Азербайджане участники карабахской войны защищены законом и объединены в общественную организацию. У нас, ветеранов, являющихся гражданами РФ, этого нет. Фонд помог бы нам собрать базу банных по нашим ветеранам, кто как устроился в этой жизни, чем занимается, как решает свои жизненные проблемы. Конечно же, есть понимание необходимости комплекса направлений в работе Фонда: это и социальная адаптация, трудоустройство, лечение, поддержка семей погибших участников карабахской войны и многое другое.

К сожалению, среди ветеранов этой войны немало тех, кто стал инвалидом и потерял трудоспособность, по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем и т.д. Если в Азербайджане участники карабахской войны пользуются определенными льготами и преференциями, то в России ничего этого нет по понятным причинам».

По словам Рафига Алиева, в России проживают около 700 ветеранов карабахской войны. «Это только те, кого знаю я, или мои друзья и знакомые».

Как рассказывает ветеран, во время апрельских событий прошлого года, показавшие силу и мощь азербайджанской армии, участники карабахской войны, которые проживают в России были готовы мобилизоваться и встать в ряды ВС Азербайджана. «Готовы мы и сейчас и вполне можем собрать как минимум полк», - отмечает Алиев.