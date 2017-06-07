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На Западе оценили азербайджанские налоги и бухгалтерию эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Голландская компания TMF Group составила рейтинг Financial Complexity Index 2017, в котором проанализирована сложность соблюдения требований в области бухгалтерского учета и налоговой отчетности в 94 странах мира, включая и Азербайджан.

Наша страна заняла 38 место, оказавшись среди стран со средней по сложности бухгалтерией и налогами. Чем выше позиция страны в списке, тем более сложные у нее правила.

Из государств бывшего СССР самая трудная ситуация с отчетностью в Казахстане и как итог эта страна заняла 14-е место. На второй строчке Беларусь – 16-е место в общем рейтинге. Самые же легкие юрисдикции в Украине (72) и Грузии (67). Из других стран постсоветского пространства можно отметить Кыргызстан (64 место), Россию (53), Латвию (36-е место, отчетность сложнее, чем в Азербайджане). Кстати, Армения в рейтинге не представлена.

Если брать весь список в целом, то наиболее сложное регулирование – у Турции (1 место). Далее следуют Бразилия, Италия, Греция, Вьетнам, Колумбия, Китай, Бельгия, Аргентина, Индия. Юрисдикция сложнее, чем в Азербайджане еще и в таких странах, как Люксембург, Израиль, Франция, Филиппины и т.д.

Легче все готовить отчетность на Каймановых островах (94 место) и на Британских Виргинских островах (93). Что и не удивительно, ведь это офшорные зоны.

TMF Group специализируется на предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг для интернациональных компаний. Она имеет свои представительства более чем в 80 странах. Для составления рейтинга компания провела анкетирование собственных штатных экспертов, работающих в своих регионах. Опросник включал 70 детальных вопросов.

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