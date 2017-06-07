Российские войска приведены в боевую готовность. В Грузии обеспокоены…

В Тбилиси растиражировано сообщение российских СМИ о том, что по приказу командующего Южным военным округом, генерал-полковника Александра Дворникова, в целях проверки боевой готовности часть военных подразделений округа была проведена в полную боевую готовность.

Что может означать такая активность северного соседа Грузии? - задаются вопросом журналисты и эксперты при полном молчании правительства. Грузинские военные эксперты полагают, что Москва как не раз случалось и ранее, вновь прибегает к демонстрация силы. Впрочем, есть и такие, что бьют тревогу: «Все очень похоже на подготовку к боевым действиям».

В качестве доказательства приводится факт: уж слишком часто российские генералы проверяют боевую готовность воинских подразделений Южного военного округа. За 5 месяцев около 40 учебных тревог – это, конечно, многовато. Хотя и не смертельно. Однако последняя такая тревога была объявлена в начале июня у самой границы Грузии, в оккупированном Цхинвальском регионе.

- Чем активнее НАТО на Южном Кавказе и в Грузии, тем чаще Россия прибегает к такого рода акциям, полагают опрошенные haqqin.az эксперты. Последняя из них видимо произвела ожидаемое впечатление в Тбилиси ввиду того, что СМИ не без тревоги сообщили: «В этой проверке участвовали все армейские подразделения Южного военного округа, которые расположены во всех регионах Северного Кавказа, в том числе Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Абхазии и Южной Осетии».