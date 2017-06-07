Подписаться на уведомления
 

Российские войска приведены в боевую готовность. В Грузии обеспокоены…

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

В Тбилиси растиражировано сообщение российских СМИ о том, что по приказу командующего Южным военным округом, генерал-полковника Александра Дворникова, в целях проверки боевой готовности часть военных подразделений округа была проведена в полную боевую готовность.

Что может означать такая активность северного соседа Грузии? - задаются вопросом журналисты и эксперты при полном молчании правительства. Грузинские военные эксперты полагают, что Москва как не раз случалось и ранее, вновь прибегает к демонстрация силы. Впрочем, есть и такие, что бьют тревогу: «Все очень похоже на подготовку к боевым действиям».

В качестве доказательства приводится факт: уж слишком часто российские генералы проверяют боевую готовность воинских подразделений Южного военного округа. За 5 месяцев около 40 учебных тревог – это, конечно, многовато. Хотя и не смертельно. Однако последняя такая тревога была объявлена в начале июня у самой границы Грузии, в оккупированном Цхинвальском регионе. 

- Чем активнее НАТО на Южном Кавказе и в Грузии, тем чаще Россия прибегает к такого рода акциям, полагают опрошенные haqqin.az эксперты. Последняя из них видимо произвела ожидаемое впечатление в Тбилиси ввиду того, что СМИ не без тревоги сообщили: «В этой проверке участвовали все армейские подразделения Южного военного округа, которые расположены во всех регионах Северного Кавказа, в том числе Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Абхазии и Южной Осетии».

404 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Ясамале горит общежитие беженцев фото
Германия разместит ВВС в Иордании
Российские войска приведены в боевую готовность. В Грузии обеспокоены…
На Западе оценили азербайджанские налоги и бухгалтерию эксклюзив
Ветераны Карабаха в России готовы на войну с Арменией эксклюзив
Иранская разведка предотвратила еще одну атаку в Тегеране
Литва берет на себя защиту Азербайджана в НАТО и ЕС эксклюзив
Конгрессмен готовит импичмент Трампу
Путин вновь заговорил о Западе. К чему бы это? наша аналитика
Акция протеста на автомобильном рынке в Баку
В Китае изъяли чемоданы, сделанные из кокаина
Гиперзвуковой беспилотник испытают в США
Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Насир Сераджи: «Пощады напавшим на Иран не будет» Эксклюзив
Саргсян готовится передать президентское кресло Арутюняну Армянские СМИ
В «катарском кризисе» заподозрили Россию
Братья из Губы шокировали всю Америку видео
В Баку будет до 29 градусов тепла
В Сан-Марино разгорается банковский кризис
Путин: «Я бы не пошел в один душ с геем»
ИГИЛ взяло ответственность за атаку на Иран
Глава МВД Ирана проводит экстренное заседание
В Италии создали винный город-музей
Новые взрывы в Тегеране обновляется 13:03; фото; видео
В Минске посла Литвы вызвали на ковер
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться