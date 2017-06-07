После того как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Ливия и некоторые другие арабские государства разорвали все отношения с Катаром, эта страна впала в состояние хаоса и паники. И очень трудно предсказать, как ситуация с Катаром отразится на мировых ценах на энергоносители. Об этом в интервью haqqin.az сказал египетский политолог Мухаммед Салех.

По его словам, в неопределенном состоянии находятся все иностранцы в Катаре, включая 300 тыс. египтян, которые там живут и работают. Неизвестно, что будет с их вкладами в банках, налаженным в этой стране бизнесом, будет ли им разрешено остаться. Или же гражданам государств, разорвавших дипотношения с Катаром, придется покинуть страну.

«Уже известно, что катарская биржа рухнула, в банковской сфере паника. Синхронность, с которой страны разорвали отношения с Дохой, говорит о том, что подготовка велась достаточно давно. Видимо, окончательное решение по поводу Катара было принято на последнем заседании Организации исламской конференции в Эр-Рияде, в котором участвовал и президент США Дональд Трамп. И его слово имело решающее значение по блокировке Катара», — говорит Салех.

Как отмечает собеседник, у каждой из стран, разорвавших отношения с Катаром, были на то свои причины.

«К примеру, основной проблемой для Египта остается поддержка Дохой экстремистской организации «Братья-мусульмане». Многие члены этой группировки живут в Катаре и оттуда ведут пропаганду. Эта организация выступает даже не столько против Саудовской Аравии, сколько против Египта. Судя по всему, Каир оказывал давление на Эр-Рияд и США, чтобы всем вместе воздействовать на Катар. В этом плане Каиру удалось консолидировать другие страны», — заявляет Салех.

По его словам, эмир Катара вложил много денег в экстремистские группировки на Ближнем Востоке. «В регионе есть не только ИГ, но и множество других террористических организаций. Если вооруженная оппозиция в Сирии воюет против Башара Асада, то экстремистские группировки воюют против всех «неверных».

Учитывая массу группировок в регионе, особенно в Сирии, Ливии и на Синае, очень сложно различить, кто есть кто, кто с кем в союзниках и от какой страны получают помощь эти организации.

Кстати, некоторые экстремистские группировки в Сирии финансирует тот же Эр-Рияд. Интересы тех и других группировок порой совпадают, а иногда расходятся. Катар помогал группировкам, которые представляют опасность для монархий Саудовской Аравии, Бахрейна и др. Другим раздражающим фактором для Саудовской Аравии была двойная игра Катара, заигрывание с Ираном», — отмечает эксперт.

По его словам, сейчас ходят слухи о том, что в Катаре организован Переходный комитет, который взял в свои руки власть и начал расследование в отношении эмира Катара.

«По другим источникам, Кувейт начал посредническую миссию между арабскими странами и Катаром. Пока не известно, чем ответит Доха. Вариант гражданской войны наподобие Сирии в Катаре абсолютно исключен. В Сирии и Катаре разные общественно-политические системы. В Катаре эмират, там еще не сформирована государственность в широком понимании этого слова», — считает собеседник.

По словам Салеха, некоторые страны Персидского залива были созданы в 70-х годах прошлого века. «Катарцы, как и кувейтцы во время захвата этой страны Ираком в 1991 году, не будут воевать. Напомню, Ирак захватил весь Кувейт за несколько часов, не встречая сопротивления. Население просто сидело у себя дома».

По словам эксперта, Катар при населении чуть более 600 тысяч человек, имеет большие амбиции и влияние. «Самолеты Qatar Airways летают во все уголки мира. Катарским симфоническим оркестром руководил выдающийся американский дирижер еврейского происхождения Лорин Маазель. Катарский телеканал «Аль-Джазира» — это вообще отдельная тема разговора».

«Вспомните, Усама бен Ладен так часто давал эксклюзивные интервью «Аль-Джазире», как будто он штатный сотрудник этого телеканала. Причем по любому поводу. Всем мало-мальски значимым событиям в США и Израиле он давал свою оценку», — напоминает Салех.

По мнению эксперта, скорее всего катарской монархии придется согласиться с требованиями Саудовской Аравии и ОАЭ. «Доха в стратегических и региональных вопросах приведет свою позицию в соответствие с политической линией Эр-Рияда. В ином случае в Катаре произойдет дворцовый переворот», — сказал политолог.