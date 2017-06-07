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Кто взрывает Тегеран? Комментирует Кадир Колкариан; эксклюзив

Автор: Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 

Наиболее реалистичными выглядят две версии того, кто стоит за террористическими атаками в Тегеране. Об этом в интервью haqqin.az сказал иранский политолог Кадир Колкариан. «Сразу скажу, что официально версию об «Исламском государстве» не подтвердили лидеры этой террористической организации. Информацию о следе ИГИЛ передал только телеканал «Аль-Джазира», — говорит эксперт.

По словам Колкариана, вполне возможно, что за терактом стоят сразу три силы: США, Израиль и Саудовская Аравия вместе с другими союзниками — арабскими государствами. Эксперт отметил, что в эти дни исполнилось 50 лет с печальной даты — Шестидневной арабо-израильской войны.

«Как Израиль, так и арабские союзники США не заинтересованы афишировать это событие. Вполне возможно, что теракты предназначены, с одной стороны, для дестабилизации ситуации в ИРИ, а с другой — отвлечь внимание мировой общественности от длящегося с 1967 года ближневосточного кризиса, начало которому было положено во время Шестидневной войны».

Чуть менее реальной выглядит версия об организации терактов со стороны вооруженной иранской оппозиции «Муджахеддине Халк».

В прошлом эта организация уже устраивала теракты в различных иранских городах и, в частности, в мавзолее Хомейни в Тегеране.

«В последнее время ее лидер Марьям Раджеви не раз заявляла, что настало время активных действий в Иране. На базе «Муджахеддине Халк» создан Национальный совет сопротивления Ирану, который координирует борьбу против Тегерана. «Муджахеддине Халк» однозначно поддерживает антииранскую позицию Саудовской Аравии и военные действия Эр-Рияда против проиранских хуситов в Йемене.

Организация в последние годы не использовала практику вооруженных нападений в западных иранских провинциях, вполне возможно, что политическое крыло «Муджахеддине Халк» воспряло духом от антииранской риторики Дональда Трампа и вновь взялось за оружие», — сказал он.

По мнению эксперта, ситуация прояснится после того, как официальный Тегеран озвучит свою версию в связи с произошедшими в иранской столице терактами.

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