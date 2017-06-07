В Мьянме пропал военный самолет с сотней человек на борту

Военный самолет пропал с экранов радаров в Мьянме, передает Agence France-Presse со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.
По данным агентства, на борту самолета находились не менее 116 человек.
Военный самолет пропал с экранов радаров в Мьянме, передает Agence France-Presse со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.
По данным агентства, на борту самолета находились не менее 116 человек.
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