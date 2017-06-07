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«Хезболла» и Иран пригрозили нанести удар по американцам в Сирии

 

Оперативный штаб союзников Сирии, в который входят силы ливанской «Хезболлы» и Ирана, заявил после атаки на свои позиции со стороны международной коалиции, что способен ударить по позициям американских военных в Сирии, если это потребуется, сообщает РИА Новости.

Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе под предлогом «угрожающих силам коалиции» действий этих отрядов.

«Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по позициям США в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок», — говорится в тексте заявления штаба.

Штаб назвал действия США «трусливой агрессией» и доказательством «лицемерия США в борьбе с терроризмом». Отсутствие ответных военных действий в данный момент штаб объяснил самообладанием, но отметил, что будет действовать, если США пересекут «красные линии».

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