Террорист с гранатой атаковал силовиков в Дагестане

Стражи порядка при проверке местности рядом с дорогой Кумух-Леваши в Лакском районе Дагестана ликвидировали боевика. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

Правоохранители увидели подозрительного мужчину и потребовали предъявить документы, в ответ тот метнул в спецназовцев гранату. К счастью, она не взорвалась. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.

Сейчас его личность устанавливается.

Погибших и пострадавших среди силовиков нет.

При последующем обыске боевика были обнаружены автомат и взрывное устройство, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».