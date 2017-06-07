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«Удар по Мецаморской АЭС сделает Армению необитаемой»

 

Внешнее воздействие на Мецаморскую атомную электростанцию может привести к гибели сотен тысяч армян, уверен азербайджанский военный эксперт Хиджран Рустамзаде. Об этом он сказал, комментируя статью армянского эксперта о Мецаморской АЭС, опубликованную в издании «Деловой экспресс», в которой автор призывает своих соотечественников не угрожать Азербайджану нанесением ударов по объектам инфраструктуры, напоминая о наличии в Армении Мецаморской атомной электростанции.

Хиджран Рустамзаде до 1992 года служил в должности начальника химической службы атомной подводной лодки Северного флота СССР, в 1992-2013 годах — начальник химической службы Вооруженных сил Азербайджана, специалист по радиологической и химической безопасности, капитан 1-го ранга в запасе.

По словам эксперта, нынешнее руководство Армении высказывает мнения о возможности нанесения ударов по стратегическим объектам на территории Азербайджана, в том числе по Мингячевирскому водохранилищу.

«Подобные безосновательные высказывания рассчитаны лишь на наивную внутреннюю аудиторию. Воздушное пространство Азербайджана, в частности Мингячевирское водохранилище, надежно защищено современными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Используемые при строительстве водохранилища материалы, их сопротивляемость, а также другие особенности обеспечивают надежность конструкции и ее устойчивость к внешнему воздействию», — сказал он.

Х.Рустамзаде указал, что озвученные Арменией угрозы в связи с применением против Азербайджана ракет «Искандер» дают Баку все основания для принятия решения об уничтожении стратегических объектов на территории противника. Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что невоенные объекты противника не рассматриваются в качестве цели для поражения, однако не исключен случай, когда при определенных погодных условиях случайно попавшая в АЭС ракета может в свою очередь привести к разрушению ее ядерного реактора и заражению окружающей среды радиоактивными выбросами.

«При этом образовавшаяся в результате выхода из строя АЭС радиоактивная пыль станет причиной прямого радиоактивного загрязнения близлежащих городов и поселков. Учитывая рельеф местности, можно предположить, что радиоактивная зона охватит только Армению, примерно 50 тысяч человек погибнут от заражения, а также в ближайшие 150 лет жизнь на этом пространстве будет ограничена.

Не исключено, что в результате аварии в течение первого часа могут пострадать или быть уничтожены примерно 25-30 тысяч человек в таких густонаселенных городах, как Ереван, Эчмиадзин и Армавир. В течение последующих 2-4 часов в зону поражения попадут города Арарат, Раздан, Ванадзор, Спитак, а через 4-6 часов — города Степанаван, Алаверди, Иджеван, Варденис, которые будут подвергнуты сильному облучению. На протяжении последующих нескольких дней в результате расширения зоны радиоактивного излучения, по причине радиации и другого облучения число пострадавших и погибших может достигнуть примерно 40-50 тысяч человек», — сказал военный эксперт.

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