Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром

Союз Коморских островов объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает в среду, 7 июня, РИА Новости со ссылкой на саудовское информагентство SPA.

По его информации, власти Коморских островов направили соответствующее уведомление в катарское посольство. Решение вступает в силу с 7 июня. Коморы стали десятой страной, разорвавшей дипотношения с Дохой.

Коморы находятся в Индийском океане между северным Мадагаскаром и северным Мозамбиком. Это федеративная президентская республика со столицей в городе Морони и населением более 800 тысяч человек.