Армянского правозащитника назвали азербайджанским агентом и пригрозили убить

Главе ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артуру Сакунцу пригрозили убийством выстрелом в упор. В беседе с Epress.am правозащитник сообщил, что в комментарии к одному из его постов в фейсбуке от 2 июня пользователь Ашот Аванесян угрожал ему убийством.

Пользователь с именем Ашот Аванесян пригрозил убить правозащитника девятимиллиметровой пулей, назвав Сакунца «проазербайджанским диверсантом».

«Сакунц, я убью тебя, проазербайджанский диверсант… Подобным тебе нужно отрубить голову. Жди меня каждую секунду: я не из тех, кто стреляет в спину. Буду стрелять в упор, с 2-3 метров, 9-миллиметровой пулей. Жди меня, Сакунц».

Правозащитник убежден, что у автора комментария есть единомышленники в полиции и, возможно, он выполняет заказ.

5 июня Артур Сакунц подал сообщение в генпрокуратуру Армении.