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Западный Университет будет готовить инженеров НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

В Западном Университете на вновь созданном факультете “Инновация и высокая технология”, будет проводиться подготовка кадров по разным направлениям инженерии.

С начала учебного года подготовка кадров будет проводиться по следующим специальностям: “Строение Земли”, “Почва и градостроительство”, “Mехатроника и инженерная робототехника”, “Инженерная полиграфия”, “Инженерная электроника”, “Телекоммуникация и радиотехника”, “Инженерное приборостроение”, “Инженерная механика”, “Инженерное строительство скважин и инженерных систем”, “Инженерная система”, “Инженерная экология”, “Повторная обработка и восстановление инженерных технологий”, “Инженерная технология деревообрабатывающих и лесных материалов”, “Инженерная механика и компьютерная инженерия”.

Впервые в нашей стране на факультете создан центр “Геоматика”. Центр “Географические информационные системы”, “Геодезия и картография”, “Фотограмметрия”, “Зондирование с расстояния”, “Окружающая среда Экология”, “Почвоведение” и др. даст возможность проводить практику четкое обучение и по других сферах.

Для подготовки специализированных кадров по этим сферам в университете строятся самые современные лаборатории. Организацию лабораторий привлечены компании США и Европы, имеющие большой опыт. Особенно надо подчеркнуть строительство лаборатории в области “Инженерная Экология”. Здесь будут проводиться несколько процессов, которые впервые в стране реализовываться в Западном университете. Впервые в стране использование деревообрабатывающих скважин будет применяться в Западном Университете.

В университете идет строительство еще одной уникальной лаборатории, дающая возможность для проведения генетических анализов.

Студенты инженерных специальностей будут проходить практику в соответствующих государственных органах и ведущих частных компаниях. В этом направлении университет планирует включиться в международные проекты и обеспечить участие студентов в различных международных программах.

Также проводятся соответствующие работы для прохождения практики студентов в престижных вузах мира.

Подробную информацию о приеме по всем специальностям Западного Университета на 2017-2018 учебный год вы можете получить по нижеследующих ссылках:

hhtp://wu.edu.az/az/akprog/undergraduate

hhtp://wu.edu.az/az/akrog/Postgradcourses

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