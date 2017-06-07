Самолет Ту-204 из КНДР начал разваливаться в воздухе

Самолет Ту-204 авиакомпании Air Koryo с пассажирами совершил экстренную посадку, так как начал разваливаться в воздухе, передает NK News.

Самолет летел из Пхеньяна в Пекин.

При пересечении воздушного пространства Китая самолет затрясло и с него начала слетать обшивка. Рейс вернули в аэропорт Пхеньяна.

Сообщается, что инцидент произошел еще 25 мая, но известно о нем стало только сейчас.

В прошлом году самолет Ту-204, летевший из Пхеньяна в Пекин, вынужденно приземлился в северо-восточном китайском городе Шеньян из-за задымления в салоне.