Швейцария введет «безвиз» для Украины

Швейцария введет безвизовый режим для граждан Украины с 11 июня. Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам встречи Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.

«Во время встречи была отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба Порошенко, стороны также обсудили вопросы ускорения возвращения Украине замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банках.