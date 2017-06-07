Россия поддерживает вступление Ирана в ШОС

Россия поддерживает вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РБК.

По его словам, вопрос получения Ираном статуса постоянного члена будет обсуждаться «в узком составе» на июньском саммите ШОС. При этом, по словам помощника президента РФ, в Москве не ожидают, что это решение будет принято уже на этом саммите.

«Мы считаем, что вопрос созрел для того, чтобы его решить, но есть нюансы в позиции ряда стран. Мы считаем, что вопрос надо решать рано или поздно, лучше рано», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил, что на саммите в Астане лидеры стран в узком и расширенном составе обсудят развитие организации и ситуацию в Афганистане. Кроме того участники ШОС должны принять концепцию по борьбе с экстремизмом.

Иран подал заявку на вступление в ШОС в 2008 году. Раньше принять страну в организацию невозможно было по условиям членства, так как Тегеран находился под санкциями ООН, однако после их снятия это препятствие было устранено.