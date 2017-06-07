Центробанк сохранил курс маната

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 8 июня 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает в среду Центральный банк страны.
По отношению к 7 июня курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 8 июня 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает в среду Центральный банк страны.
По отношению к 7 июня курс маната к доллару не изменился.
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