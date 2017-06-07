Йоханнес Хан едет в Баку

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан прибудет с официальным визитом в Азербайджан, сообщили в пресс-офисе представительства ЕС в Азербайджане.

Визит еврокомиссара запланирован на 16 июня. В рамках визита Хан проведет в Баку встречи с рядом официальных лиц страны. Фундаментом взаимоотношений Азербайджана и Европейского Союза является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано 22 апреля 1996 года в Люксембурге и вступило в силу 1 июля 1999 года.