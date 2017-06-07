Тяжелые бои в Донбассе: украинская армия несет потери

Подразделения сепаратистов в Луганской области усилили обстрелы, в результате чего семь украинских военных ранены, один – погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Луганском направлении количество обстрелов по силам АТО существенно возросло. Начиная с шести часов утра сепаратисты, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82 мм», — говорится в сообщении.

По информации штаба, интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.