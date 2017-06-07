Теракты в Иране, в результате которых, по данным Министерства юстиции Исламской республики, погибли не менее 12 человек, всколыхнули экспертное сообщество. Напомним, сегодня утром в столице Ирана произошло два нападения: одно — у мавзолея имама Хомейни, второе — в парламенте Ирана.

Группа из четырех человек в женской одежде утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших.

Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. По данным Министерства юстиции ИРИ, помимо как минимум 12 убитых еще около 40 человек получили ранения.

Известный в мире эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, советский и российский ученый-востоковед Александр Князев, отвечая на вопросы haqqin.az, заявил, что события в Тегеране можно отнести к классике террористической деятельности.

«Организаторам изначально было ясно, что попытка будет подавлена, не будет иметь какого-либо развития, не говоря уже о поддержке, и цель одна — создать в иранском обществе атмосферу беспокойства, продемонстрировать некую уязвимость иранского государства. Думаю, что ресурса устойчивости и стабильности, которые имеются в Иране, достаточно, чтобы говорить о том, что цель не достигнута», — отметил Князев.

Что касается организаторов, то указать на них можно, пока только исходя из принципа qui prodest, нужно смотреть, кому это было выгодно. «Внутри Ирана я не вижу сил, способных к такому уровню организации, явно прослеживается внешний след. Думаю, нужно рассматривать произошедшее в контексте двух внешних противостояний, в которых живет Исламская Республика. Это противостояние с США и странами Запада, и это противостояние на региональном уровне с Саудовской Аравией.

Судя по всему, в ходе визита Дональда Трампа в Эр-Рияд помимо иного саудитам был дан карт-бланш на достижение их доминирования в регионе как основного союзника США, это, кстати, видно и по ситуации вокруг Катара. Проявлением этого же тренда могут быть и организованные в Тегеране теракты. Других следов я не вижу», — подчеркнул ученый.

В свою очередь в беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса, эксперт-иранист Араз Ализаде не сомневается, что за нападениями в Тегеране стоит ИГИЛ, точнее то его крыло, которым руководит Саудовская Аравия.

По его словам, организаторы терактов знают о нелюбви Трампа к Ирану, и это дополнительный плюс для них. Кроме того, теракт был призван показать уязвимость Ирана.

«Катар обвинили в финансировании терроризма. Но ведь этим занималась и Саудовская Аравия. Эр-Рияд частично «откупился» от этих обвинений во время визита президента США Дональда Трампа в страну. Были заключены сделки на покупку саудитами большой партии американского оружия», — отметил Араз Ализаде.