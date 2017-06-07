Ильхам Алиев соболезнует Роухани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнование президенту Ирана Хасану Роухани.

«Нас глубоко опечалило и возмутило известие о человеческих жертвах и раненых в результате террористических актов, совершенных в Тегеране. Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм превратился в страшное зло для всего мира, важность ведения совместной последовательной борьбы со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому иранскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Аллах ряхмят элясин», — говорится в послании главы государства.