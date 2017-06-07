Подписаться на уведомления
 

Сын Трампа назвал критиков отца нелюдями

 

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что критики его отца — нелюди. Об этом он сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити.

«Такой злобы я никогда не видел! Все очень плохо. Мораль просто взяли и выкинули на помойку. Мы достойны лучшего», — заявил Трамп-младший.

По его словам, Демократическая партия терпит крах — у нее нет адекватной повестки и кандидатов, и потому она занимается только саботажем и подрывом работы президента.

«Они пытаются помешать отличному человеку, его семье, это ужасно», — подытожил он. Его также возмутило, что ведущий CNN Реза Аслан в Twitter назвал Трампа-старшего «куском дерьма».

По данным агрегатора опросов RealClearPolitics, деятельность Трампа на посту президента одобряют 39,9% населения, не одобряют 54,3%. Многие политики и звезды шоу-бизнеса критикуют Трампа: 30 мая, например, актриса Кэти Гриффин снялась с «отрезанной» головой президента в руках и выложила кадр в соцсети. Расследованием этого факта занялась секретная служба.

284 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 36° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт домов в Лянкяране
Сын Трампа назвал критиков отца нелюдями
Ильхам Алиев соболезнует Роухани
Смотри, кому выгодны теракты в Иране… мнения и оценки
Тяжелые бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Йоханнес Хан едет в Баку
Центробанк сохранил курс маната
Россия поддерживает вступление Ирана в ШОС
Швейцария введет «безвиз» для Украины
Самолет Ту-204 из КНДР начал разваливаться в воздухе
Погорельцев в Ясамале обеспечат временным жильем фото; видео; обновлено
Трамп нашел нового главу ФБР
Западный Университет будет готовить инженеров НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Армянского правозащитника назвали азербайджанским агентом и пригрозили убить
Лавров: Россия обеспокоена ударом США по Сирии
Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром
«Удар по Мецаморской АЭС сделает Армению необитаемой»
Террорист с гранатой атаковал силовиков в Дагестане
Аллахшукюр Пашазаде уволил непослушного моллу
Айдын Алиев на конференции в Тбилиси фото
«Хезболла» и Иран пригрозили нанести удар по американцам в Сирии
Макрон создал новую спецслужбу
В Мьянме пропал военный самолет с сотней человек на борту
Хилал Асадов впервые дал показания по делу Човдарова
Кто взрывает Тегеран? Комментирует Кадир Колкариан; эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться