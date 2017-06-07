Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт домов в Ленкорани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту и восстановлению многоквартирных зданий в городе Ленкорань.
Согласно распоряжению, с целью осуществления капитального ремонта и восстановительных работ в 13 многоквартирных зданиях, находящихся в аварийном состоянии в Ленкорани, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ленкорань будет выделено 7,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.