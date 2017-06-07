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Турецкий бизнес предложил накормить и напоить Катар

 

Представители турецкого агропромышленного бизнеса заявили, что готовы удовлетворить потребности Катара в пище и воде. Об этом сообщает Reuters.

По словам председателя Ассамблеи экспортеров Турции Мехмета Буюкекши, бизнесмены готовы решить все проблемы Катара, возникшие из-за перебоев с поставками сельхозпродукции из ОАЭ и Саудовской Аравии. Ранее катарские власти заявили, что планируют обратиться к Анкаре и Тегерану с просьбой о помощи в поставках пищи и воды.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

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