В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание началось с выступления адвоката Субахира Гурбанова — Адиля Исмаилова.

Защитник заявил, что ни у кого не осталось сомнений в том, что на прошлом заседании потерпевший Джамшид Новрузов дал ложные показания.

«Этот человек, не предъявив ни одного документа, уверяет, что является основным владельцем здания. Я полагал, что государственный обвинитель будет защищать здесь интересы государства, но, к сожалению, этого не случилось. Мошенника, злостного неплательщика налогов, того, кто присвоил государственное имущество, на этом процессе нам представили в качестве потерпевшего.

Изучая материалы по этому эпизоду, обратил внимание на несколько моментов. Убежден, что следователи умышленно сфабриковали некоторые документы. К примеру, протоколы допроса в 27-м и 29-м томах уголовного дела выглядят весьма подозрительно. Во всяком случае, из документов следует, что следователь допросил одного и того же человека, а именно потерпевшего Дж.Новрузова, дважды в один и тот же день. Причем в одном протоколе указано, что допрос длился с 16:20 до 19:35, а во втором — с 16:40 до 19:20. Можно было бы решить, что это один и тот же допрос — но нет: номера протоколов разные. Получается, что следователь допросил одного и того же человека в один и тот же день в одно и то же время дважды, но при этом содержание протоколов разное. Это ли не доказательство предвзятости следствия и фальсификации документов?

Сегодня потерпевший Джамшид Новрузов в суд не явился, и, судя по всему, мы его здесь больше не увидим. Думаю, ему кто-то специально создал проблемы. Даже его первое заявление подписал не он, а его адвокат. Если гражданин имеет претензии, то хотя бы первое заявление он должен был подписать сам», — сказал адвокат Адиль Исмаилов.

Напомним, на прошлом заседании потерпевший Джамшид Новрузов заявил, что дом, построенный в центре Баку, рядом с Парком офицеров для офиса Royal Bank, принадлежит ему. Однако никаких документов, свидетельствующих, что данное трехэтажное здание действительно принадлежит ему, Новрузов не представил. При этом потерпевший заявил, что сын обвиняемого Субахира Гурбанова Эркин Гурбанзаде присвоил это здание, а в 2012 году те же люди отобрали у него и автомобиль Lexus.

Однако из ответов потерпевшего адвокатам обвиняемых стало ясно, что Джамшид Новрузов не имеет никакого отношения к этому зданию. В свое время отец потерпевшего Шовги Новрузов, представив непонятно какие документы, заполучил в аренду участок земли, на котором в дальнейшем было построено это здание. И теперь Джамшид Новрузов полагает, что на этом основании дом принадлежит ему, хотя официально недвижимость оформлена на сотрудника Royal Bank, доверенность на собственность которому выдал владелец банка Али Джам. В дальнейшем здание было выставлено на аукцион и продано Эркину Гурбанзаде за 305 тысяч манатов.

Заседание продолжилось показаниями свидетеля Эльшана Мамедзаде, который рассказал, что в рассматриваемое время поставлял мебель для Royal Bank, располагавшегося на улице братьев Мардановых, 94А. Всего он передал банку мебель на сумму 100 тысяч манатов, однако получил всего 80 тысяч, и банк до сих пор должен ему деньги.

Другой свидетель по этому эпизоду, Яшар Алиев, заявил, что он поставил в этот банк задние алюминиевые окна и двери и что банк остался ему должен ему 1500 манатов.

Свидетель Орудж Алекперов отметил, что является двоюродным братом потерпевшего Джамшида Новрузова и раньше жил в одноэтажном доме, который принадлежал Шовги Новрузову и стоял на том участке, где позже был построен трехэтажный офис Royal Bank. По словам свидетеля, не кто иной, как именно он исполнял во время строительства роль прораба и средства на производство работ дал ему Джамшид Новрузов.

Отвечая на вопросы адвоката Адыля Исмаилова, свидетель Орудж Алекперов не скрыл, что он знал о задолженностях Джамшида Новрузова банкам.

«Да, мой двоюродный брат лишился из-за этого дома, дачи и даже машины», - сказал свидетель.

Адвокаты объяснили суду, что Джамшид Новрузов был куратором Royal Bank в Товуз-Газахском регионе. Банк получил от государства средства, чтобы раздать фермерам 7%-ные кредиты на развитие сельского хозяйства. Однако ни в Товузе, ни в Газахе никто из сельчан кредитов не получал, а все деньги были присвоены руководителями регионального управления банка. По документам внушительная сумма была оформлена как кредиты фермерам, однако все деньги под 18% были помещены на депозитные счета в банке. Через некоторое время, когда подошли сроки погашения кредита, банк стал требовать от людей, на имя которых оформлялись кредиты, вернуть деньги. Оказалось, что фермеры и не подозревали, что являются кредитополучателями. Дабы снять с себя несправедливое обвинение в задолженности банку, несколько человек обратились в правоохранительные органы. В результате проверки было установлено, что мошенническим путем присвоено три миллиона манатов.

Владелец Royal Bank Али Джам отобрал в счет долга у некогда дружившего с ним Джамшида Новрузова дом, дачу, машину и депозиты в банке, которые Новрузов открыл на имена своих родственников.

Затем дал показания свидетель Азер Шахмарданов, который заявил, что работал председателем правления Royal Bank. По его словам, член Наблюдательного совета Джамшид Новрузов в 2011 году был отстранен от занимаемой должности. Свидетель подтвердил, что трехэтажный офис был построен за счет средств банка.

«Просто участок был оформлен на имя отца Новрузова, потому мы и решили построить офис именно там», — добавил он.

Другой свидетель, бывший член Наблюдательного совета банка Хикмет Раджабов также отметил документы на участок, где был построен офис банка, были у Джамшида Новрузова.

«Его выгода была в том, что он наряду с Али Джамом становился совладельцем здания», — объяснил свидетель.

Нуреддин Гадиров, также выступавший в качестве свидетеля, пояснил, что он в Royal Bank финансистом.

Очередное заседание суда состоится 8 июня.