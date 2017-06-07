Подписаться на уведомления
 

Резкое падение цен на нефть

 

Нефть эталонных марок сегодня резко дешевеет, котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $1,84 - до $48,28 за баррель. Цена на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $2,06 - до $46,13 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

1643 просмотров


Старости
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику»
Лия Ахеджакова: «Я не хочу влазить в политику» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 36° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9174 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Ученые впервые взвесили звезду
Глава МИД Ирана на переговорах с Эрдоганом
Азербайджан ужесточит антитеррористические законы
Стражи Исламской революции пообещали отомстить устроившим теракты в Тегеране
Российский компьютер «Эльбрус» будет дороже MacBook
Армяне устроили пожары на оккупированных территориях
В Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости
Резкое падение цен на нефть
В Лондоне женщины напали на сотрудницу детсада
Сенегал отзывает своего посла в Катаре
Иран обвинил в терактах Саудовскую Аравию
Как сын генерала МНБ присвоил здание Royal Bank Эксклюзив
Турецкий бизнес предложил накормить и напоить Катар
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт домов в Ленкорани
Сын Трампа назвал критиков отца нелюдями
Ильхам Алиев соболезнует Роухани
Смотри, кому выгодны теракты в Иране… мнения и оценки
Тяжелые бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Йоханнес Хан едет в Баку
Центробанк сохранил курс маната
Россия поддерживает вступление Ирана в ШОС
Швейцария введет «безвиз» для Украины
Самолет Ту-204 из КНДР начал разваливаться в воздухе
Погорельцев в Ясамале обеспечат временным жильем фото; видео; обновлено
Трамп нашел нового главу ФБР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться