Резкое падение цен на нефть

Нефть эталонных марок сегодня резко дешевеет, котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $1,84 - до $48,28 за баррель. Цена на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $2,06 - до $46,13 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.