В Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости

Власти Иракского Курдистана приняли решение провести референдум о независимости региона от Ирака 25 сентября 2017 года, сообщает местный телеканал Rudaw.

По данным канала, дата была выбрана по результатам встречи президента региона Масуда Барзани с представителями курдских партий. Как отмечает канал, 6 ноября в регионе планируют провести парламентские и президентские выборы.

Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в марте на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем сообщил, что референдум по вопросу независимости пройдет в ближайшее время.