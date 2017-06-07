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В Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости

 

Власти Иракского Курдистана приняли решение провести референдум о независимости региона от Ирака 25 сентября 2017 года, сообщает местный телеканал Rudaw.

По данным канала, дата была выбрана по результатам встречи президента региона Масуда Барзани с представителями курдских партий. Как отмечает канал, 6 ноября в регионе планируют провести парламентские и президентские выборы.

Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в марте на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем сообщил, что референдум по вопросу независимости пройдет в ближайшее время.

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