Российский компьютер «Эльбрус» будет дороже MacBook

Компания «Росэлектроника» объявила о запуске предсерийного производства компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РC». Однако цена экземпляра из тестовой партии превысит среднюю цену MacBook от Apple, выяснил Hi-Tech Mail.ru.

В компании отметили, что первая тестовая партия направится в государственные ведомства, частные компании и на промышленные предприятия. Источник в компании назвал предполагаемую стоимость компьютера.

«Цена на тестовый образец ПК будет в районе 130 тыс. руб., а на серийный, который появится в начала 2018 года, — в районе 70 тыс. руб. за штуку», — рассказал источник.

В то же время самый новый из доступных MacBook с 12-дюймовым экраном и 512 Гб памяти SSD обойдется в 117 тыс. руб., говорится на официальном сайте Apple.