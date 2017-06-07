Стражи Исламской революции пообещали отомстить устроившим теракты в Тегеране

Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением, в котором пообещал отомстить боевикам, устроившим теракты в иранской столице. Об этом сообщает Reuters.

«Пусть никто не сомневается в том, что мы будем мстить за эту атаку на Тегеран, — объявил в прямом эфире государственного телевидения Ирана бригадный генерал Хуссейн Салами. — Мстить террористам, тем, кто с ними связан, и тем, кто их поддерживает. В прошлом мы уже не раз доказывали, что не оставляем без отмщения ни одну каплю невинной крови, пролившейся на иранскую землю».

Утром в среду в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».