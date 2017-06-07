Азербайджан ужесточит антитеррористические законы

В Азербайджане вносятся поправки в закон «О борьбе с терроризмом». Так, толкование понятий "террорист" и "террористическая организация" расширится, сообщает АПА.

Согласно проекту, в 3 пункте первой статьи говорится, что террорист – физическое лицо, которое напрямую или опосредованно выступает в качестве организатора, провокатора, помощника и исполнителя теракта в какой-либо форме, либо лицо, занимающееся подготовкой или пытающееся совершить такого рода акты, а также лицо, намеренно оказывающее помощь группе лиц, объединившихся по предварительному сговору, организованной группировке или преступному объединению в осуществлении террористической деятельности.

Действующий же вариант этого пункта таков: «террорист - лицо, принимающее участие в осуществлении террористической деятельности в любой форме».

В предложенном к 4 пункту изменении говорится, что «террористическая организация – группа террористов или организация, считающая возможным использование терроризма в своей деятельности, напрямую или опосредованно выступает в качестве организатора, провокатора, помощника и исполнителя теракта в какой-либо форме, либо лицо, занимающееся подготовкой или пытающееся совершить такого рода акты, а также лицо, намеренно оказывающее помощь группе лиц, объединившихся по предварительному сговору, организованной группировке или преступному объединению в осуществлении террористической деятельности.

Действующий же вариант этого пункта таков: «террористическая организация — организация, создаваемая в целях осуществления террористической деятельности или считающая возможным использование терроризма в своей деятельности. Если одно из структурных подразделений с согласия какого-либо руководящего органа организации занято террористической деятельностью, то эта организация считается террористической».

Проект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса 13 июня.